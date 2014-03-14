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ميدو للمحللين: لن تستطيعوا خداع جمهور الكرة الجديد

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ميدو للمحللين: لن تستطيعوا خداع جمهور الكرة الجديد ميدو للمحللين: لن تستطيعوا خداع جمهور الكرة الجديد

أبدى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك انزعاجه من انتقادات المحللين الرياضين في القنوات الفضائية الذين يطالبوه باللعب بـ2 مهاجمين بدلا من مهاجم واحد.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي "تلك الانتقادات بعيدة عما يدور في العالم، هؤلاء لا يعرفوا شيئا عن الكرة الأوروبية ويفصلون المشاهد عنها.. لا أحد يلعب الآن بـ2 مهاجمين لا برشلونة أو مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ".

وأضاف "المباراة الماضية لعبت بـ2 مهاجمين ولم أفز، رسالتي أن تراعوا عقلية المشاهد فهناك جيل جديد واعي لكل شيء ولن تستطيعوا خداعه بما تقولوه".

وأردف "أحيانا يقومون بانتقاد حياتي الشخصية لأنهم لا يستطيعوا انتقادي فنيا، لا أعلم هل أنا لاعب حتى يحاسبوني على تدخين الشيشة؟".

وتولى ميدو تدريب الزمالك هذا الموسم ولم يهزم الفريق حتى الآن منذ أن أصبح مدربه خلفا لحلمي طولان المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

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