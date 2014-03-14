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ميدو: أطالب الجمهور بالصبر فلن يجلب الزمالك مخلصين مثلنا

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ميدو: أطالب الجمهور بالصبر فلن يجلب الزمالك مخلصين مثلنا ميدو: أطالب الجمهور بالصبر فلن يجلب الزمالك مخلصين مثلنا

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك جمهور الفريق التحلي بالصبر مؤكدا أنه لن يأتي مخلصون للنادي مثله هو وجهازه الفني.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي "أطالب الجمهور بالصبر، من اليوم الأول وأنا أعمل على 3 أشياء هي المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا بالإضافة للتخطيط للمستقبل".

وأضاف "أعالج سلبيات من الماضي وبخطط للمستقبل وهذا أمر صعب، لن يأتي مخلصون للزمالك مثلنا ولا أريد سوى التحلي بالصبر والتكتل خلف الفريق".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في مجموعته بفارق 6 نقاط عن بتروجت المتصدر.

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