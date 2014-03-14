لافروف : روسيا لا تخطط لغزو شرق أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف :”إن بلاده لا تعتزم غزو جنوب شرق أوكرانيا لكن الكرملين سيحترم نتيجة الاستفتاء المزمع في شبه جزيرة القرم الأوكرانية”.

وأضاف لافروف بعد محادثات استغرقت عدة ساعات مع نظيره الأمريكي جون كيري في لندن أنه لم يتم التوصل لرؤية مشتركة مع الغرب بشأن الأزمة في أوكرانيا وأن موسكو لا تحتاج إلى كيان دولي للتوسط بينها وبين كييف.

وصرح وزير الخارجية الروسى للصحفيين بمقر إقامة السفير الروسي في لندن قائلاً: “سنحترم التعبير عن إرادة شعب القرم في الاستفتاء القادم”،مضيفاً ”إن الاتحاد الروسي ليس لديه ولا يمكن أن تكون لديه أي خطط لغزو الأقاليم الجنوبية الشرقية لأوكرانيا”.

وقال لافروف :”إن القرم تعني لروسيا أكثر مما تعنيه جزر فوكلاند لبريطانيا”.

واجتمع الوزيران في لندن قبل استفتاء تشهده القرم لتحديد ما إذا كانت المنطقة الأوكرانية ستنضم إلى روسيا وهو الاستفتاء الذي أثار توتراً بين موسكو والغرب.

وغزت القوات الأرجنتينية جزر فوكلاند عام 1982 ،مما دفع رئيسة الوزراء البريطانية في ذلك الحين مارجريت ثاتشر إلى إرسال قوة بحرية استعادتها في حرب خاطفة.

وكثفت الأرجنتين دعواتها لبريطانيا لبحث الوضع السياسي على الجزر في السنوات القليلة الماضية.