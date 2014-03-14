قوات الأمن بغزة تعتقل مهربين على الحدود الفلسطينية المصرية

اعتقلت قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية بحكومة غزة التي تديرها حركة حماس اثنين من المهربين على الحدود الفلسطينية المصرية أثناء محاولتهما تهريب “ممنوعات” مستغلين حالة التصعيد الاسرائيلي وأثار المنخفض الجوي الذي يضرب الاراضي الفلسطيني حاليا.

وقال العقيد طارق أبو هاشم نائب قائد قوات الأمن الوطني وقائد المنطقة الجنوبية في تصريح صحفي اليوم: “إن الدوريات المنتشرة على الحدود تمكنت من خلال كمين محكم نصبته مساء أمس من ضبط اثنين من المهربين أثناء محاولتهم تهريب ممنوعات عبر الحدود”.

وأضاف أن قواته – ورغم التصعيد الصهيوني وعمليات الاستهداف والأحوال الجوية الصعبة – تواصل عملها بكفاءة عالية لحماية الجبهة الداخلية وتأمين ظهر المقاومة.

وتابع:”قواتنا المنتشرة على طول قطاع غزة تقوم بدورها وفق توجيهات قيادتها بما يكفل حفظ الأمن والنظام”، مبينا أن ذلك يتم من خلال آلية عمل وخطة طوارئ متقنة تتناسب مع الوضع الأمني القائم.

وأكد أن الحدود المصرية الفلسطينية تشهد حالة ضبط وسيطرة كاملة من قبل القوات المنتشرة على طول الحدود، مشددا على أن “العابثين لم ولن ينجحوا في أي عملية تسلل أو مساس بأمن الوطن والمواطن عبر الحدود”.

أ ش أ