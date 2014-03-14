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مقاتلات روسية تجري تدريبات فوق البحر المتوسط

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مقاتلات روسية تجري تدريبات فوق البحر المتوسط مقاتلات روسية تجري تدريبات فوق البحر المتوسط

أرشيفية

قالت البحرية الروسية اليوم  إن طائرات مقاتلة تابعة للعسكرية الروسية  بدأت تدريبات جوية فوق البحر المتوسط ، وهو إعلان من المرجح أن يثير توترات في المواجهة مع أوكرانيا بشأن مستقبل القرم.

وقال المتحدث باسم البحرية |فاديم سيرجا” لوكالة انترفاكس الروسية ، إن الطلعات الجوية بدأت من على ظهر حاملة الطائرات ادميرال كوزنيتسوف التابعة للأسطول الشمالي التي رست الشهر الماضي في قبرص ، وإن التدريبات تتضمن تكتيكات التعامل مع أهداف جوية وتكتيكات قتالية أخرى.

وتضم الطائرات المشاركة في التدريب طائرات سوخوي إس.يو-33 المقاتلة التابعة للدفاع الجوي وطائرات هليكوبتر مضادة للغواصات من طراز كاموف كيه.ايه-27.

وقال “سيرجا” ، إن الطلعات الجوية ستستمر اذا كان الطقس مواتيا.

ولم يشر إلى المواجهة بين روسيا وأوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الاسود التي سيطرت عليها قوات روسية.

وعلي جانب آخر ، أرسلت البحرية الامريكية المدمرة تركستون المزودة بصواريخ موجهة إلى البحر الأسود ، فيما وصفه بزيارة روتينية مقررة قبل الأزمة الأوكرانية.

رويترز

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