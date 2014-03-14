مقاتلات روسية تجري تدريبات فوق البحر المتوسط

قالت البحرية الروسية اليوم إن طائرات مقاتلة تابعة للعسكرية الروسية بدأت تدريبات جوية فوق البحر المتوسط ، وهو إعلان من المرجح أن يثير توترات في المواجهة مع أوكرانيا بشأن مستقبل القرم.

وقال المتحدث باسم البحرية |فاديم سيرجا” لوكالة انترفاكس الروسية ، إن الطلعات الجوية بدأت من على ظهر حاملة الطائرات ادميرال كوزنيتسوف التابعة للأسطول الشمالي التي رست الشهر الماضي في قبرص ، وإن التدريبات تتضمن تكتيكات التعامل مع أهداف جوية وتكتيكات قتالية أخرى.

وتضم الطائرات المشاركة في التدريب طائرات سوخوي إس.يو-33 المقاتلة التابعة للدفاع الجوي وطائرات هليكوبتر مضادة للغواصات من طراز كاموف كيه.ايه-27.

وقال “سيرجا” ، إن الطلعات الجوية ستستمر اذا كان الطقس مواتيا.

ولم يشر إلى المواجهة بين روسيا وأوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الاسود التي سيطرت عليها قوات روسية.

وعلي جانب آخر ، أرسلت البحرية الامريكية المدمرة تركستون المزودة بصواريخ موجهة إلى البحر الأسود ، فيما وصفه بزيارة روتينية مقررة قبل الأزمة الأوكرانية.

رويترز