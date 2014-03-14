مسئول روسي: العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستضر بالإقتصاد الأوكراني

أكد مستشار الرئاسة الروسية سيرجي جلازييف، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا ستنجر قريبا للعقوبات والتي تهدد بها القوى الغربية بفرضها على روسيا.

ونقلت وكالة أنباء “ايتارتاس” الروسية، عن جلازييف -خلال كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي الدولي لرابطة الدول المستقلة- قوله “أوكرانيا ستتحول لحقل بري من الناحية الاقتصادية، وأنه بخصوص العقوبات التي من الواضح أن تنجر لها أوكرانيا، يمكن أن يتحول الضرر الاقتصادي الناتج عن الضغط الخارجي إلى شكل كارثي على أوكرانيا حتى وإن دخلت بشكل شرعي في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأن عواقب تلك العقوبات لن تكون أقل سلبية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف “إننا ببساطة مندهشون تماما من استعداد السياسون الاوروبيون للمشاركة في فرض مثل هذه العقوبات التي ليس لها أي أساس، والتي سيكون لها ردة فعل عنيفة على مجال الطاقة و زعزعة النظام المصرفي”، مشيرا إلى أن فرض أي عقوبات على روسيا سيضع العملة الأوروبية “اليورو” في موقف حرج، أكثر من ما هي عليه الآن، وأن على روسيا إجراء المزيد من العمل التوضيحي مع أوروبا.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكاييف أن الأزمة السياسية في أوكرانيا من غير المحتمل أن تؤثر على سعر الروبل واستقرار الميزانية الروسية كثيرا.

يذكر أنه قد علق الاتحاد الأوروبي مباحثاته مع روسيا بشأن معاهدات اقتصادية واسعة النطاق وبشأن اتفاق بخصوص التأشيرات في إجراءات عقابية ضد روسيا، لتوغلها العسكري في شبه جزيرة القرم المجاورة لروسيا، كما أنه قد أعلن قادة الاتحاد الأوروبي عن هذا في قمة طارئة اليوم، حيث هددوا بفرض المزيد من العقوبات إذا لم تنخرط روسيا بسرعة في مباحثات ترمي إلى إنهاء الأزمة، وتأتي تلك الخطوة في أعقاب عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وكان البيت الأبيض قد فرض قيودا على تأشيرات دخول الروس وسكان منطقة القرم ما يعيد الطريق أمام فرض عقوبات اقتصادية.

أ ش أ