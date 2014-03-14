أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس لاتسيو الإيطالى يُطالب الجماهير بالنظر للجوانب الإيجابية لإدارته للنادى

Google+ Print
رئيس لاتسيو الإيطالى يُطالب الجماهير بالنظر للجوانب الإيجابية لإدارته للنادى رئيس لاتسيو الإيطالى يُطالب الجماهير بالنظر للجوانب الإيجابية لإدارته للنادى

كلاوديو لوتيتو

صرح رئيس نادى لاتسيو الإيطالى كلاوديو لوتيتو بأن الكثيرين فى وسائل الإعلام يقفزون إلى نتائج مغلوطة نظرًا للهجوم الذى يتعرض له من جانب جماهير النادى.

كانت جماهيرالبلانكوسيليستى قد هاجمت لوتيتو مؤخرا وطالبته ببيع النادى لكنه طالب الجميع بالنظر إلى الطريقة التى يدير بها النادى وجوانبها الإيجابية.

وقال لوتيتو فى تصريحات لراديو ديجاى “بالنسبة للانتقادات إذا كانت بناءة فهى ايجابية ولكن للإسف فإن الكثيرون يسيرون مع الموجة السائدة فى وسائل الإعلام”.

واضاف “حين تسلمت النادى كان مرهونا مقابل 86 يورو والآن لديه ديون مستحقة بعدة مئات من ملايين اليورو.لقد قلت أننى ساخرج النادى من حالة الغيبوبة خلال ثلاث سنوات واعتقد الآن أن الحقائق تتحدث عن نفسها”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا