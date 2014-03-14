رئيس لاتسيو الإيطالى يُطالب الجماهير بالنظر للجوانب الإيجابية لإدارته للنادى

صرح رئيس نادى لاتسيو الإيطالى كلاوديو لوتيتو بأن الكثيرين فى وسائل الإعلام يقفزون إلى نتائج مغلوطة نظرًا للهجوم الذى يتعرض له من جانب جماهير النادى.

كانت جماهيرالبلانكوسيليستى قد هاجمت لوتيتو مؤخرا وطالبته ببيع النادى لكنه طالب الجميع بالنظر إلى الطريقة التى يدير بها النادى وجوانبها الإيجابية.

وقال لوتيتو فى تصريحات لراديو ديجاى “بالنسبة للانتقادات إذا كانت بناءة فهى ايجابية ولكن للإسف فإن الكثيرون يسيرون مع الموجة السائدة فى وسائل الإعلام”.

واضاف “حين تسلمت النادى كان مرهونا مقابل 86 يورو والآن لديه ديون مستحقة بعدة مئات من ملايين اليورو.لقد قلت أننى ساخرج النادى من حالة الغيبوبة خلال ثلاث سنوات واعتقد الآن أن الحقائق تتحدث عن نفسها”.

أ ش أ