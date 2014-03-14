بالصور..الأمطار تغرق شوارع العريش وموجة طقس شديدة تجتاح شمال سيناء

استمر سقوط الأمطار، بصورة متقطعة فى محافظة شمال سيناء ،وصاحبتها أصوات رعدية ورياح وموجة برد شديدن ،ما أثر على الحركة التجارية والأسواق، وأدى الى إعاقة سير السيارات على الطرق نظراً لتجمع مياه الأمطار بكميات كبيرة على الطرق وفى الأماكن المنخفضة،بينما أغرقت شوارع مدينة العريش بمياة الامطار .

> ومن جانبها ،توالى غرفة العمليات متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع الأرصاد الجوية ومجالس المدن خشية وقوع سيول .