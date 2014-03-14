ميدو : مباراة المصري خطوة في طريق العودة لصدارة الدوري

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي ستكون غاية في الصعوبة نظرًا لأنها أمام فريق متميز يمتلك مديرًا فنيًا على أعلى مستوى مثل أنور سلامة .

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل ميدو أنه يعلم بأن الفريق البورسعيدي سيخوض المباراة وهو يغلق كافة منافذ اللعب على الزمالك مع تقليل المساحات وإيقاف الأجناب ، وهو بالفعل يعمل على التعامل مع هذه النقطة .

وشدد مدرب الزمالك على أن اللقاء هام للغاية بالنسبة للفريق خاصة بعد خسارة فريقي الإسماعيلي وبتروجت في اللقاءات الأخيرة ، وفوز الزمالك على المصري سيرفع رصيده إلى 18 نقطة ويقترب من العودة لصدارة المجموعة الثانية مرة أخرى .

وأضاف ميدو بأن الفوز على المصري سيكون بمثابة دفعة معنوية هائلة بالنسبة للزمالك قبل السفر إلى زامبيا لمواجهة نكانا ريد ديفلز في دوري أبطال أفريقيا ، وشدد على لاعبيه بأنه يحتاج للسفر إلى زامبيا بفوز معنوي يرفع من الحالة المعنوية للجميع.