أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ميدو : مباراة المصري خطوة في طريق العودة لصدارة الدوري

Google+ Print
ميدو : مباراة المصري خطوة في طريق العودة لصدارة الدوري ميدو : مباراة المصري خطوة في طريق العودة لصدارة الدوري

ميدو

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أن مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي ستكون غاية في الصعوبة نظرًا لأنها أمام فريق متميز يمتلك مديرًا فنيًا على أعلى مستوى مثل أنور سلامة .

وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل ميدو أنه يعلم بأن الفريق البورسعيدي سيخوض المباراة وهو يغلق كافة منافذ اللعب على الزمالك مع تقليل المساحات وإيقاف الأجناب ، وهو بالفعل يعمل على التعامل مع هذه النقطة .

وشدد مدرب الزمالك على أن اللقاء هام للغاية بالنسبة للفريق خاصة بعد خسارة فريقي الإسماعيلي وبتروجت في اللقاءات الأخيرة ، وفوز الزمالك على المصري سيرفع رصيده إلى 18 نقطة ويقترب من العودة لصدارة المجموعة الثانية مرة أخرى .

وأضاف ميدو بأن الفوز على المصري سيكون بمثابة دفعة معنوية هائلة بالنسبة للزمالك قبل السفر إلى زامبيا لمواجهة نكانا ريد ديفلز في دوري أبطال أفريقيا ، وشدد على لاعبيه بأنه يحتاج للسفر إلى زامبيا بفوز معنوي يرفع من الحالة المعنوية للجميع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا