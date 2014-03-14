مرشحة رئاسية جزائرية تتوعد مقاطعي الانتخابات بحملة انتخابية هجومية

توعدت لويزة حانون الأمينة العامة لحزب العمال والمرشحة للرئاسيات مقاطعى الرئاسيات بحملة انتخابية هجومية ترتكز على الأخلاق السياسية حفاظا على الإرادة الشعبية ولمواجهة كل الانحرافات المسجلة فى الممارسة السياسية ، على تعبيرها.

وقالت حانون فى كلمة ألقتها فى افتتاح المجلس الوطنى لكوادر حزب العمال فى ولاية زرالدة اليوم /الجمعة/إن”الحملة الانتخابية ستكون هجومية ضد كل ما من شأنه مصادرة الإرادة الشعبية .. مضيفة أن الشعب عليه تحديد مصيره بيده وفرض احترام سيادته وأن يرفع بكل الوسائل الديمقراطية الحواجز والعراقيل التي تقف أمام ترسيخ سيادته الكاملة .

واعتبرت ان هناك انحرافات فى الممارسة السياسية يقوم بها تحت غطاء الديمقراطية والتغيير من سمتهم بـ”بلطجية السياسة” و باللجوء – كما اضافت- الى “وسائل لا تمت بصلة بالعمل السياسى والمتمثلة فى السب والشتم والقذف والتجريح .. مشيرة إلى أن هذه الحالة تدل على خطورة الوضع وإمكانية حدوث انحرافات اخرى اخطر .

وبعد ان ذكرت بأن حزبها يدافع “عن حرية الرأى والقرار فى جوهر الديمقراطية ويعارض قمع المظاهرات السلمية ، اكدت حنون ان مزايا الديمقراطية لم تكتشفها تشكيلتها السياسية اليوم فحسب، لكونها جزءا ممن ناضلوا ودفعوا الثمن لانتزاع المكاسب الديمقراطية .

وعن الاصوات التى -على حد اعتبارها- بدأت ترتفع و تطالب بالحماية الدولية، اوضحت حنون ان هذا النوع من المطالب يمثل توجيه نداء مباشرا للتدخل العسكرى الخارجى فى الجزائر، مشيرة الى ان هذا يمثل خيانة للوطن ولدم وارواح الشهداء وللثورة الجزائرية .

وأوضحت ان هذا الوضع “يبرهن على أن الجزائر مستهدفة من الخارج وحتى من الداخل” داعية كل المواطنين والاحزاب السياسية والنقابات “لتكثيف الجهود من أجل عزل الأذناب الموجودة داخل الوطن التى تعمل على تسهيل عملية التدخل الاجنبى” قبل أن تلح على ضرورة الوقوف لها بالمرصاد.

وبالنسبة للجهات المطالبة بتحديد مرحلة انتقالية اعتبرت حنون “ان اقتراح هكذا عشية الموعد الانتخابى يعتبر أمرا غريبا وكأنه مسعى لاحداث شغور في السلطة”، مضيفة ان هذا المطلب “يهدف الى ايقاف المسار الانتخابي ويهدد استقرار البلاد”.

أ ش أ