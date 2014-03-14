النيابة: قاتل ضابط الأمن الوطنى بالشرقية هو منفذ حادث اغتيال 5 أفراد شرطة ببنى سويف

كشفت تحقيقات النيابة الأولية , فى قضية مقتل الإرهابى أحمد عبد الرحمن، 29 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية أصول الدين , المتهم بقتل المقدم محمد عيد ضابط الأمن الوطنى ، والعديد من أمناء وأفراد الشرطة والجيش بمحافظة الشرقية ، كما ينسب إليه تنفيذ واقعة كمين صفط الشرقية بمحافظة بنى سويف، والذى أسفر عن استشهاد 5 من أمناء الشرطة من قوة الكمين.

وأضافات التحقيقات ، أنه متزوج من بنى سويف وأن أحد أقارب زوجته اشترك معه فى الواقعة، وأنه كان قد تلقى تدريبا فى سوريا مع الجهادين، وأنه متزوج منذ أربعة أشهر من فتاة من الصعيد وحامل منه.

يُشار إلي أنه بدأ فى ارتداء الملابس القصيرة وإطلاق لحيته منذ 4 سنوات، وقام بإطلاق النيران على أصحاب مستودعات الغاز بالمنطقة التى يسكن فيها بشارع المعلمين بالحسينة بدائرة قسم أول الزقازيق، وذلك لرغبته فى توزيع اسطونات الغاز على أهالى المنطقة بـ10 جنيهات فقط، وعدم قيام أصحاب المستودعات باستغلالهم، وقام بتكفير أفراد الشرطة عند مقابلتهم فى الشارع.

ترجع تفاصيل القضاء عليه أنه , أثناء توجهه لديوان عام المديرية يوم الأحد الماضى, لتسليم بعض الأوراق تعرف عليه مندوب المالية ، وشاهده وهو يترجل على الأقدام بعد أن سبق وقام بإطلاق النيران على رقيب شرطة بالمرور وأمين شرطة بالأمن الوطنى.

بدأ “المندوب” في مطاردته دون سلاح حتي تمكن من إصابته بطلق نارى، وانهال عليه الأهالى بالضرب، وتوفى فى الحال بعد قيامه بالتخلص من قنبلة يدوية الصنع كانت معه بجوار سور مدرسة النيل, وضبط بحوزته طبنجة أمين شرطة الذى قتله أسفل كوبرى بردين.