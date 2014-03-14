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ديفيد كاميرون يتناول “الفلافل” بأقل من 7 دولارات

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ديفيد كاميرون يتناول “الفلافل” بأقل من 7 دولارات ديفيد كاميرون يتناول “الفلافل” بأقل من 7 دولارات

رئيس الوزراء البريطاني يتناول الإفطار

دخل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى مطعم شعبي في مدينة بيت لحم، وبرفقته رئيسة بلديتها فيرا بابون، كما تناول معها الحمص والفلافل لأكثر من ساعة، ودفع قيمة الطعام ما يقارب  7 دولارات، أي 23 شيكل إسرائيلياً فقط.

يُذكر أن كاميرون رفض استخدام الشوكة والسكين، بل كان يأكل أقراص الفلافل بيده، بعد أن يغمسها في صحن الشطة”، وفق تعبير بشارة سالم سلامة.

فاجأ   رئيس الوزراء البريطاني عمال المطعم ، بدخوله مع رئيسة البلدية “فخدمناه بعيوننا”، وطلب صحن حمص وآخر فيه 6 أقراص فلافل مع 4 أرغفة خبز وكوبي شاي، “وكانت شهيته عليها واضحة ، فقد أتى على معظمها هو وضيفته”.

حرص العاملون بالمطعم علي  التقاط صورة لكاميرون بالقرب من  الطاولة بعد التنسيق مع رجال الأمن المرافقين، وعندما غادر رئيس الوزراء صافح العاملين.

وكتب ديفيد كاميرون في اليوم نفسه تغريدة مرفقة بصورة للغداء في حسابه بموقع “تويتر” قائلاً ، مام صحن فلافل وكوبي شاي، مستمعاً من رئيسة بلدية بيت لحم عن قلق الفلسطينيين”، وعنها أطلق متابعوه تعليقات متنوعة، أما عن البخشيش، فلم يدفع كاميرون فلساً واحداً.

العربية.net

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