انتخاب رئيس “أديداس” لقيادة بايرن بعد حبس أوينس

أعلن بايرن ميونيخ عن انتخاب هربرت هاينر رئيس شركة أديداس للملابس الرياضية لقيادة مقعد رئاسة العملاق البافاري بعد اجتماع طاريء لمجلس الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تخلي أولي أوينس عن منصبه بعد صدور حكم بالحبس ضده لتهربه الضريبي.

وفاز هاينر بأصوات الغالبية البالغة 59 صوتا ويتولى القيادة بشكل فوري.

وقال هايرن فور توليه المنصب: “هوينس قدم خدمات جليلة لبايرن وتمتع بصفات قيادية رائعة، ولديه انجازات استثنائية”.

وأضاف “قدم الكثير لبايرن ليكون أكبر الأندية الأوروبية نجاحا والأكثر جاذبية للاستثمارات، على الجانبين الرياضي والمالي”.

وأتم “سنظل دائما شاكرين لمساهمته”.

وكالات