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جون كيري: لن نعترف بنتيجة الاستفتاء على شبه جزيرة القرم

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جون كيري: لن نعترف بنتيجة الاستفتاء على شبه جزيرة القرم جون كيري: لن نعترف بنتيجة الاستفتاء على شبه جزيرة القرم

جون كيري

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن بلاده لن تعترف بنتيجة الاستفتاء في شبه جزيرة القرم لأنه غير شرعي.

وقال “كيري”، في مؤتمر صحفي عقبل اللقاء الرابع الذ عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إنه اتفق مع الوزير الروسي لوجود تفاهمات لحل أزمة القرم قريبًا، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لروسيا بفرض أمر واقع في القرم.

وأكد “كيري”، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول القرم سيكون له تداعيات خطيرة، موضحًا أنه يجب الحفاظ على أوكرانيا كدولة موحدة كما نحتررم سعي روسيا للحفاظ على القرم.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، روسيا بتفهم مطالب الجانب الأمريكي، نافيًا تحدي موسكو.

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