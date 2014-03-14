الجابر يلوم لاعبي الهلال على الخسارة من بطل إيران

عقد سامي الجابر المدير الفني لفريق الهلال السعودي جلسة مع لاعبيه شرح لهم سلبيات وأخطاء مباراة ساباهان الإيراني والتي انتهت بفوز الأخير 3-2 في دوري أبطال آسيا.

ووفقا لصحيفة الجزيرة السعودية فإن الجابر قد ألقى اللوم على لاعبي الفريق في الخسارة أمام بطل إيران والتفريط في نقاط المباراة.

إلا أن الجابر عاد وأكد على ثقته الشديدة في لاعبيه على تخطي الخسارة مطالبا إياهم ببذل قصارى جهدهم خلال المباريات المقبلة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري محليا خلف النصر المتصدر بفارق 6 نقاط الذي اقترب من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين.