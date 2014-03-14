أقسى هجوم إعلامي على زينة وعز: التوأمان سيحملان عاركما

طالب الإعلامي تامر أمين في برنامجه "أخر خبر" الذي يبث على قناة "روتانا مصرية"، كل من زينة وأحمد عز من الكف عن التراشق الكلامي الذي وصلت إلى وسائل الإعلام، فيما تعهد هو بالابتعاد عن مثل هذه القاذورات على حد تعبيره.

وقال تامر إنه كان يجدر بالطرفين حل مشكلتهما بعيداً عن الإعلام، هذا إذا كان عز هو فعلياً والد الطفلين، اللذين اعتبر أنهما سيدفعان الثمن حيث ستنال قصة الأبوين من سمعتهما بعدما باتت حديث الصحف والناس.

ووجه تامر كلامه إلى زينة قائلاً "هل تعتقدين أنه في حال اعتراف أحمد عز بأبوته ستحل المشكلة؟ لا لن تحل فابن السفاح كما قال القرآن الكريم لا ينسب لأبيه" وأضاف تامر أنّ الاعتراف كذلك لن يمحو وصمة العار من الولدين الذي سيلقيان نفس مصير ابنة احمد الفيشاوي وهند الحناوي، وناشد تامر الإعلاميين الكف عن الحديث في هذا الأمر داعياً إياهم إلى التحلي بصفة الستر، وقال إنه هو شخصيًا لن يعود للحديث عن مثل هذه القاذورات، وأنهى حديثه موجها كلامه إلى زينة قائلاً: إذا بليتم فاستتروا.

وتبدو دعوة تامر إلى الصحافيين للستر على زينة وعز غريبة، إذ أن احداً لم يقسو في حكمه على النجمين والتوأمين كما فعل هو، عندما اعتبر أن العار سيلحق بهما طوال حياتهما، وعندما برر لعز عدم نسب الطفلين إليه حتى لو كانا من صلبه.

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