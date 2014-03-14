القبض على الراقصة صافيناز

قبض مساء أمس الخميس على الراقصة الأرمنية الأصل صافنياز، أثناء إحيائها حفلة زفاف في القاهرة.

فبعد الانتهاء من وصلتها ألقت شرطة السياحة القبض على الراقصة التي اعتقدت في البداية أن بذلة الرقص التي ترتديها مخالفة للقوانين، ليتبين لاحقاً أن أحد الأشخاص قام بتقديم بلاغ ضدها يؤكد فيه إنها خالفت شروط تعاقدها معه وعملت مع آخرين في حين أن العقد يحظر عليها العمل مع سواه.

صافيناز لا تزال موجودة داخل نيابة النزهة في حي مصر الجديدة، وقد أشارت مصادر لـ"سيدتي نت" أن وسطاء بين صافيناز وهذا الشخص يحاولون عقد مصالحة بينهما مقابل التنازل عن المحضر، ودفع صافيناز للشرط الجزائي الموجود في العقد.

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