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نادين نجيم:نعم سرقت وأرفض الزواج يرجل يشبه أبي

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نادين نجيم:نعم سرقت وأرفض الزواج يرجل يشبه أبي نادين نجيم:نعم سرقت وأرفض الزواج يرجل يشبه أبي

في حلقة توصف بالاستثنائية، حلّت ملكة جمال لبنان نادين نسيب نجيم ضيفة على برنامج "لحظة الحقيقة" الذي يقدمه الممثل السوري عباس النوري، الذي تنازل عن الكثير من أسئلته المحرجة التي تعرّي ضيفه وتفضحه مقابل عائد مادي يصل إلى 500 ألف ريال إكراماً لضيفته.
فقد حلت نادين على البرنامج مقررة أن تتبرع بقيمة ما تكسب لإحدى الجمعيات الخيرية، وعلى الرغم من وصولها إلى مبلغ 200 ألف ريال سعودي، إلا أن أسئلتها خلت من الإحراج على النقيض تماماً مما حدث في الحلقات السابقة التي يتم حشر الضيوف فيها بأسئلة قد تؤثر على أعمالهم أو حياتهم الشخصية.
نادين اعترفت على سبيل المثال بأنها سبق وسرقت إحدى صديقاتها وأنها لا تحب أن تتزوج من رجل يشبه والدها، وكانت تبرر إجابتها بذكاء فقالت "نعم ارفض الزواج من رجل يشبه والدي لأنه عسكري صارم"، وبررت سرقتها صديقتها برفض هذه الأخيرة منحها الغرض الذي طلبته، فسرقته بمعرفة أهل الصديقة.

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