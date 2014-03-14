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أوبرا تنتج وثائقياً عن ليندسي لوهان وعشاقها في خطر

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أوبرا تنتج وثائقياً عن ليندسي لوهان وعشاقها في خطر أوبرا تنتج وثائقياً عن ليندسي لوهان وعشاقها في خطر

عرضت "OWN" الأمريكية الجزء الأولى من الفيلم الوثائقي الذي يتناول حياة Lindsay Lohan، بعد أن قررت مقدّمة البرامج Oprah Winfrey إنتاجه.

ويركز الوثائقي على تفاصيل حياة Lindsay بعد خروجها من المصحّ، وعلى المصاعب التي تعرّضت لها حينها ولم يعلم بها أحد.

وقد أظهر الجزء الأول من الوئائقي أن Lindsay لم تنسَ نمط الحياة الذي اعتادته، حتى بعد خروجها من المصحّ، إذ كانت تبحث عن شقّة لتسكن فيها وتستوعب حفلاتها الصاخبة التي تقيمها لأصدقائها. لكن الشهرة التي تتمتّع بها جعلت أخبارها السيّئة تصل إلى كلّ مكان، حيث طلب صاحب الشقة التي اختارتها تأميناً خيالياً، بلغ 10 ملايين دولار، خوفاً من طريقة حياتها الصاخبة، ما اضطرها إلى العيش في أحد الفنادق.

وبما أنه ما زال هناك 3 أجزاء أخرى من الفيلم، ستُعرض تباعاً على شبكة "OWN"، يبقى الجميع بانتظار تطرق Lindsay إلى حياتها الشخصية، خصوصاً بعد أن نشر موقع "INTOUCH" لائحة كتبتها بخط يدها تضمّ 36 نجماً كانت على علاقة عاطفية بهم.

وبحسب الموقع فـLindsay، كانت قد كتبت اللائحة وهي في حالة سكر مع صديقاتها، ورمتها جانباً، حيث أخبرتهنّ بمغامراتها مع أهمّ نجوم هوليوود، مثل Justin Timberlake و Zac Efron وAdam Levine، إضافة إلى آخرين.

فهل سيعرض وثائقي Lindsay Lohan تفاصيل هذه العلاقات الموجودة على اللائحة، والتي من المرجّح أن تهدّد الكثير من العلاقات في هوليوود، خصوصاً إذا ذكرت الأسماء التي حجبها موقع "INTOUCH"؟.

وإلى حين عرض الأجزاء المتبقّية كلّها، سيبقى مصير النجوم في ظل خطر أن تفضح Lindsay Lohan علاقاتهم السريّة أو خياناتهم.

 

 

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