بعد أن غدر بهم الزمن:كبار النجوم يبحثون عن منتج!

نجوم كثيرون، لطالما ركض المنتجون وراءهم بحثاً عن توقيعهم على عقد فيلم سينمائيّ أو مسلسل، باتوا الآن بلا عمل، بعد أن انقلبت القاعدة وتعطّلت أعمالهم، بسبب عدم وجود منتجين متحمّسين لهم، وبعد أن أصبحت أسماؤهم مستهلكة، ولا يتمّ تسويق أعمالهم إلا بصعوبة شديدة للغاية.

سقوط نجمة الجماهير

هذا تماماً مع حدث مع كبار النجوم في مصر، ونذكر منهم نادية الجندي التي كانت يوماً تُلقّب بنجمة الجماهير، وتتصدّر صورتها الأفيشات، فيما كانت تُعلَّق لافتة "كامل العدد" على باب السينما التي يُعرض فيها فيلمها، وكانت تتدلّل على المنتجين وتُملي شروطها.

أما الآن فقد تغيّر كلّ شيء، وتوقّفت أعمالها التلفزيونية، مع غياب المنتجين المتحمّسين للعمل معها، فضلاً عن عدم تلقيها عروضاً للمشاركة في أفلام سينمائية، بالإضافة إلى تعطّل مسلسلين لها، أوّلهما هو "سوق السلاح" الذي أوقفه المنتج محمد مختار، بعد رفض جهّات عديدة المشاركة في إنتاجه، والثاني هو مسلسل "أسرار"، بعد أن قام قطاع الإنتاج بمناشدة الكثيرين للمشاركة فيه، إلا أنه لم يستجب أحد لطلبهم.

تعثر سهير رمزي

وينطبق ذلك تماماً على الفنانة سهير رمزي التي كانت يوماً ما نجمة الصفّ الأول. فبعد غيابها وارتداء الحجاب وعودتها إلى الشاشة الصغيرة وتعثّر مسلسلها "جرح عمري"، الذي كان من المزمع أن تقدّمه مع الفنان حسن يوسف، تعثّر المنتج وعجز عن استكماله، ولم يجد منتجاً يُشاركه الإنتاج، وهو ما أجبر الممثلين حسن وسهير على اللجوء إلى القضاء لإعطائهما باقي مستحقاتهما المالية عن الأيّام التي قاما بالتصوير خلالها.

فشل حسن يوسف

أمّا الفنان حسن يوسف فكانت له تجربة مماثلة، حين فشل في إيجاد منتج يموّل مسلسل "الشيخ أحمد ياسين"، الزعيم الروحي لحركة "حماس". وقد أعلن حسن نيته إنتاج المسلسل على نفقته الخاصة، قبل أن يُجري دراسة إنتاجية ويتبيّن له أن تكلفة ذلك ستكون مرتفعة للغاية، فاضطر إلى مناشدة الرئيس المعزول محمد مرسي للطلب من بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الدخول في شراكة من أجل إنتاج العمل، إلا أنّه لم يتلقَّ أيّ ردّ سواء بالرفض أو القبول.

خريف رغدة وحميدة

يواجه الفنان محمود حميدة والفنانة رغدة أيضاً مصيراً مماثلاً، حيث توقف الإعداد لمشروع مسلسلهما "خريف السادة"، الذي كان سيقوم بإخراجه علي عبد الخالق؛ وذلك بسبب عدم العثور على منتج.

حلم صفيّة

وبعد أن كانت الممثلة صفية العمري تأمل في العودة إلى شاشة التلفزيون، من خلال مسلسل "عصر الحريم"، أطاح الإنتاج بحلم صفيّة بعد العجز عن العثور على جهة لتمويل المسلسل الذي أوقف إل أجل غير مسمّى.

إحباط سهير البابلي

وتعاني الفنانة سهير البابلي حالة من الإحباط الشديد، منذ الإعلان عن توقف مسلسلها "قانون سوسكا"، الذي لم يكتمل تصويره، بسبب تعثّر في الإنتاج وعدم توافر سيولة ماديّة، فيما لم يتمّ الإعلان بعد عن موعد لاستئنافه.

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