ما حقيقة طلاق ألين خلف وماذا يقول والد زوجها؟

بعد ان انتشرت شائعة انفصال الفنانة ألين خلف عن زوجها كارلو أيوب، أكد الفنان إيلي أيوب والد كارلو في دردشة خاصة مع "سيدتي نت" ان هذه المعلومات غير صحيحة وأضاف "هما لم ينفصلا وألين حامل ولكن يجب ان ينفصلا، و في الاساس أنا قلت إن زواجهما لن يستمر أكثر من عامين أو ثلاثة أعوام".

وعما إذا كان يقصد بكلامه أن هناك مشاكل بين ابنه وكنّته ألين، أوضح ايوب "أبداً، بل هما انتقلا إلى بيت جديد بعد أن كانا يسكنان في أحد الشاليهات".

ولكن هل هو يؤيد طلاق ألين وكارلو حتى بعد ولادة الطفل؟ قال أيوب "من حيث المبدأ انا ضد الطلاق، وأتمنى ان يظلا متفقين ولكنني لا أتوقع استمرار زواجهما، لأنهما غير منسجمين فكرياً وعمراً. ابني شاب "حليوة" ومحاط بالنساء ولا أعرف الى ما مدى قدرة ألين على التحمّل".

وعن السبب الذي يجعل ألين تتحمل كارلو قال أيوب "لا أعرف، هو صاحَبَها 3 سنوات قبل الزواج وسكنا في بيتي أكثر من 6 شهور، وكل ما أعرفه أنها تحبه كثيرا".

ونفى أيوب أن تكون المصلحة هي التي تقف وراء هذا الزواج وأوضح "ألين كانت تملك المال ولكنها اليوم لا تملك قرشاً وهي "ع الحضيض" وابني هو من يصرف عليها".

كما أشار أيوب إلى أن ألين حامل بصبي وينوي كارلو ان يسميه "إيلي" على اسمه ولكنه شخصياً يرفض هذه الفكرة.

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