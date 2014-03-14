مقتل وإصابة 47 شخصا جراء تفجير حافلة جنوب غربي باكستان

قال مسؤولون طبيون ،اليوم الجمعة، إن 10 أشخاص قتلوا جراء تفجير حافلة في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

وقال موظفون في المستشفى التي نقل إليها ضحايا الحادث في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سى” إن 37 شخصا قد أصيبوا جراء الانفجار، وإن بعضهم في حالة حرجة”.

وأفاد قائد الشرطة في المدينة عبدالرزاق تشيما أن الانفجار الذي وقع خارج إحدى الكليات في المدينة، استهدف حافلة كانت تقل قوات أمن، فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

يذكر أن مدينة كويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان، وتقيم فيها أغلبية شيعية دائما ما تكون أهدافا لهجمات طائفية.

أ ش أ