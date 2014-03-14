مسؤولو تشيلسي الغاني يهدّدون بالتصعيد قضيّة انتقال “كلوتي” للترجي التونسي

هدّد مسؤولو نادى بيريكوم تشيلسي الغاني باللجوء إلى المحكمة الرياضيّة على خلفيّة عدم حصولهم حتىّ الان على قيمة صفقة انتقال الدولي الغاني الأسبق، إيمنوال كلوتي، للترجي الرياضي التونسي.

و قال المدير الرياضي، فرانسيس أدورو، في تصريح لموقع غانا سوكر نات ” لم يقم النادي التونسي بتسليم مستحّقاتنا … الإمكانيّة الوحيدة الّتي تبقّت لنا في الوقت الحالي هي اللجوء إلى المحكمة الرياضيّة“.

جدير بالذكر أنّ الاتّحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” حدّد يوم 5 مارس كآخر موعد لتسديد مبلغ 1.4 مليون دولار كصفقة انتقال إضافة إلى مبلغ 100.000 دولار كمصاريف قضائيّة.

وذكر نفس المصدر الغاني فإنّ الترجي الرياضي التونسي أصبح مهدّدا بالمنع من ابرام الصفقات و في أقصى الحالات بالنزول إلى القسم الأسفل.

و من المستبعد أنّ يتّخذ الاتّحاد الدولي مثل هذه القرارات في ظلّ اقتناعه بأنّ عمليّة تأخّر الدفع مقترنة بجملة من العوائق الإداريّة الّتي يفرضها البنك المركزي التونسي في خصوص تحويل الأموال إلى الخارج.

أ ش أ