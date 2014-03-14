زعيم التتار المسلمين بالقرم يدعو لمقاطعة الاستفتاء ويطالب بتدخل الناتو

طالب مصطفى جميليف ، زعيم التتار المسلمين في القرم ، اليوم الخميس حلف شمال الأطلسي الناتو بالتدخل “قبل وقوع مجزرة”، داعياً في نفس الوقت أبناء الأقلية لمقاطعة الاستفتاء المقرر الأحد القادم في شبه الجزيرة الأوكرانية حول انضمامها إلى روسيا.

> أضاف قائلاً ، “طالما أن الامم المتحدة لن توافق أبدا، بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي، على إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى القرم، فإن حلف شمال الأطلسي عليه أن يتدخل كما فعل في كوسوفو بل وقوع مجزرة في القرم”.

وتابع ، أنه يعتزم لقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ، أندرس فوغ راسموسن ، مشيرا إلى أنه في حال كان اللقاء مع راسموسن متعذرا فسيلتقي بمساعده، مشيرا أيضا إلى أنه سيلتقي كذلك بسفراء الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي.

وقال الزعيم التتاري ، ”لم نر أي إجراء جدي من جانب الغرب”، مؤكدا أن حظر منح التأشيرات لن يكون له مفعول كبير ; لأن الأشخاص الذين فرض بحقهم هذا الإجراء “يعيشون حياة هانئة في روسيا”.

> كما طالب”الزعيم من أوكرانيا ، أن تطلب إرسال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة اليها، ولكني بسبب وجود روسيا في مجلس الأمن الدولي ، وبالتالي فإن هذا الأمر لن يحصل أبدا.

العربية.نت