عشرات الجرحى واندلاع الحرائق فى تجدد الاشتباكات الطائفية بولاية غرادية

ذكر خضير باباز عضو خلية التنسيق ومتابعة الأحداث فى ولاية غرداية، أن عشرات الاشخاص اصيبوا فيما تم احراق مايقرب من مائة محل تجرى إثر اندلاع الاشتباكات الطائفية مجددا بين العرب والامازيغ اليوم /الجمعة/ فى عدد من احياء ولاية غرادية.

وأضاف باباز، إن الاشتباكات اندلعت فى احياء ثنية والمجاهدين وساحة السوق وعين لبو مشيرا إلى أن العدد مرشح للإرتفاع بسبب حالة الانفلات الأمنى الملحوظة حيث ان قوات الأمن المنتشرة لم تعد كافية وعاجزة عن السيطرة على الوضع .

وتحدثت وكالة الأنباء الجزائرية عن اصابة 60 شخصا وقالت إن من بينهم ثمانية اشخاص اصابتهم خطيرة جراء هذه الاشتباكات المستمرة لليوم الثالث على التوالى .

يذكر فى هذا الصدد، أن بلدات منطقة غرداية يسكنها غالبية من الأمازيغ الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية ويتبعون المذهب الإباضى وأقلية من العرب الذين يتبعون المذهب المالكى .. وتشهد هذه المنطقة منذ عام 2008 سلسلة من الأحداث والمواجهات الطائفية والعرقية تقع على فترات … وقد اندلعت منذ شهر ديسمبر الماضى موجة جديدة من هذه المواجهات لم تهدأ حتى الامر الذى دفع عددا من العائلات المقيمة فى أحياء وسط المدينة إلى النزوح لأحياء أخرى أكثر أمنا … كما اضطر عشرات التجار فى أحياء متفرقة من مدينة غرداية إلى إخلاء محالهم من البضائع لحمايتها من عمليات النهب والسلب التى تطال المحال التجارية رغم التواجد الامنى المستمر منذ شهر يناير الماضى .

أ ش أ