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“ستوريدج” الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير الماضي

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“ستوريدج” الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير الماضي “ستوريدج” الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير الماضي

ستوريدج

حصل دانيل ستوريدج مهاجم فريق ليفربول على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير فيما حصل سام ألارديس مدرب وست هام على لقب أفضل مدرب.

وسجل ستوريدج 5 أهداف بعد عودته للفريق من الإصابة خلال شهر فبراير قاد ليفربول بهم لاحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

كما قاد فريقه للفوز بـ3 مباريات من أصل 4 خاضها الفريق خلال شهر فبراير أبرزها الفوز الكبير على أرسنال 5-1 في أنفيلد.

وحصل ألارديس على لقب أفضل مدرب بعد الأداء القوي الذي قدمه وست هام في فبراير إذ حقق الفوز في 4 مباريات جعلته يحتل المركز الـ10 بعد أن كان يقبع في المراكز الأخيرة.

وكالات

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