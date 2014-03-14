عمليات بغداد: قوة أمنية تقتل أحد الارهابيين في كمين شمالي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة، أن عن مقتل أحد الارهابيين في عملية أمنية شمالي العاصمة بغداد .

وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان اليوم الجمعة ، إن قوة أمنية تمكنت من خلال أحد الكمائن من قتل ارهابي في منطقة البو عبدو شمالي بغداد .

وأضاف معن، أن قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب الشرعي .

وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم مقتل مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين إثر انفجارعبوة ناسفة داخل سوق شعبية بمنطقة الشعلة شمالي بغداد، فيما قتل مدني وإصابة اثنين اخرين بانفجارعبوة ناسفة بمنطقة ابو دشير جنوبي بغداد.

أ ش أ