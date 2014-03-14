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ميركل تُبدي احترامها لقرار رئيس بايرن ميونيخ

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ميركل تُبدي احترامها لقرار رئيس بايرن ميونيخ ميركل تُبدي احترامها لقرار رئيس بايرن ميونيخ

ميركل

أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة احترامها لقرار أولي أونيس، بقبول حكم السجن الصادر بحقه بتهمة التهرب الضريبي دون الطعن فيه، وتقديمه لاستقالته من منصبه كرئيس لنادي بايرن ميونخ.

جاء ذلك على لسان شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل، والذي رفض الإدلاء بأي تعليق على العقوبة الصادرة بسجن هوينيس ثلاثة أعوام وستة أشهر.

وقال زايبرت إن “القاضي قال كلمته والسيد أونيس اتخذ قراره الشخصي وينبغي احترامهما”.

ومن جانبه صرح رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، هورست زيهوفر، بأنه يحترم قرار هوينيس الذي يبرهن على رقيه، على حد تعبيره.

أما ياسمين فهيمي التي تشغل منصب الأمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، شريك ميركل في الائتلاف الحكومي، فترى أن قرار أونيس بعدم استئناف الحكم الصادر ضده ينم عن أنه يشعر بالذنب الذي ارتكبه.

وكان أونيس قد كشف اليوم أنه لن يستأنف حكم السجن الصادر بحقه لأنه يرى أن التهرب الضريبي كان الخطأ الأكبر في حياته وعليه تحمل تبعاته، كما قرر الاستقالة من رئاسة نادي بايرن ميونخ ومجلس الرقابة التابع له.

وكالات

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