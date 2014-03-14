أستاذ الشريعة بالأزهر يشيد بقرار وزير الاوقاف بضم المساجد والزوايا للوزارة

أشاد الدكتور عبد الله النجار أستاذ الشريعة الاسلامية والقانون وعميد كلية الدراسات العليا بالأزهر، بقرار وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بضم كل المساجد والزوايا فى مصر الى الوزارة من اجل حماية المساجد من الافكار المتطرفة والتى تخدم الاسلام السياسى وتدعو للتطرف والعنف.

وأضاف الدكتور النجار، فى تصريح له، اليوم، ان من حق وزير الاوقاف باعتباره مفوضا من ولى الامر بالولاية على المساجد ان يضم جميع المساجد الى وزارة الاوقاف مبينا ان ذلك يتفق مع القانون.

وأوضح وزير الاوقاف، إن وزارة الاوقاف هى صاحبة الولاية الشرعية والقانونية على المساجد والزوايا ولا ينازعها فى ذلك احد

> واشار الى اهمية الخطبة الموحدة وتقصير وقت الخطبة فى الجمعة وقال اننى اتفق مع وزير الاوقاف فى خطته بضم المساجد وضبط الاجواء بها.

واستعرض الدكتور النجار، الأسس الشرعية والقانونية والاسانيد التى تعطى لوزارة الاوقاف الحق فى ضبط الاوضاع فى المساجد مشيرا الى اهمية تطوير اداء الدعاة والائمة وتثقيفهم وفرض الرقابة على المساجد.

أ ش أ