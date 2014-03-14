أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أستاذ الشريعة بالأزهر يشيد بقرار وزير الاوقاف بضم المساجد والزوايا للوزارة

Google+ Print
أستاذ الشريعة بالأزهر يشيد بقرار وزير الاوقاف بضم المساجد والزوايا للوزارة أستاذ الشريعة بالأزهر يشيد بقرار وزير الاوقاف بضم المساجد والزوايا للوزارة

أستاذ الشريعة الاسلامية عبد الله النجار – ارشيفية

أشاد الدكتور عبد الله النجار أستاذ الشريعة الاسلامية والقانون وعميد كلية الدراسات العليا بالأزهر، بقرار وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بضم كل المساجد والزوايا فى الى الوزارة من اجل حماية المساجد من الافكار المتطرفة والتى تخدم الاسلام السياسى وتدعو للتطرف والعنف.

وأضاف الدكتور النجار، فى تصريح له، اليوم، ان من حق وزير الاوقاف باعتباره مفوضا من ولى الامر بالولاية على المساجد ان يضم جميع المساجد الى وزارة الاوقاف مبينا ان ذلك يتفق مع القانون.

وأوضح وزير الاوقاف، إن وزارة الاوقاف هى صاحبة الولاية الشرعية والقانونية على المساجد والزوايا ولا ينازعها فى ذلك احد
> واشار الى اهمية الخطبة الموحدة وتقصير وقت الخطبة فى الجمعة وقال اننى اتفق مع وزير الاوقاف فى خطته بضم المساجد وضبط الاجواء بها.

واستعرض الدكتور النجار، الأسس الشرعية والقانونية والاسانيد التى تعطى لوزارة الاوقاف الحق فى ضبط الاوضاع فى المساجد مشيرا الى اهمية تطوير اداء الدعاة والائمة وتثقيفهم وفرض الرقابة على المساجد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري