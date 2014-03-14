السفير الليبي لـ”ONA”: عدد الموقوفين 46 عامل.. وسنرحلهم اليوم من مطار طرابلس

قال السفير الليبي بالقاهرة لوكالة “ONA” ، إن المحتجزين المصريين في لييبا موجودين داخل مقر وزارة الداخلية بطرابلس وصحتهم جيدة، مضيفًا أنه تم القبض عليهم من قبل السلطات في إطار الحملات الأمنية للقبض على العمالة المخالفة.

وأوضح السفير “جبريل”، أن عدد العمال يبلغ 46، وبدأنا إجراءات ترحيلهم من مطار طرابلس بعد إخراج أوراق ثبوتية لهم.

كما أبلغ السفير الليبي ، السفير المصري علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بأن السلطات الليبية الرسمية هي التي قامت بتوقيف عشرات المصريين للتأكد من أوراقهم الثبوتية كإجراء احترازي في ظل الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها ليبيا.

وقال “العشيرى”، في تصريح له اليوم الجمعة، إن هؤلاء المصريين بخير وبحالة جيدة، موضحا أن وزارة الخارجية تكثف حاليا اتصالاتها من أجل سرعة الإفراج عنهم.

وكانت وزارة الخارجية بالقاهرة أعلنت أن السلطات المصرية “تتابع بشكل مكثف وعن كثب المعلومات الأولية المتوافرة” والتي تشير إلي قيام مجموعات ترتدي زيا عسكريا والخاصة باحتجاز 70 مصريا في مناطق عين زارة وصلاح الدين وسوق الجمعة بمدينة طرابلس وأقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بطرابلس.

وذكرت الخارجية أنه يجري التنسيق بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لمتابعة هذا الحادث والتأكد من صحة المعلومات المتوافرة وتأمين إطلاق سراح المصريين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية نبيل فهمي يجري اتصالات مكثفة مع نظيره الليبي محمد عبد العزيز للاطمئنان على أرواح المصريين المحتجزين والعمل على سرعة إطلاق سراحهم.

وأضاف المتحدث ان وزارة الخارجية تجدد تحذيرها للمواطنين المصريين سواء المسافرين إلى ليبيا أو الموجودن على أراضيها توخي الحرص والحذر الشديدين عند التواجد على الأراضي الليبية وأن يكون السفر إلى ليبيا جواً وفي حالة الضرورة.