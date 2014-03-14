“الخارجية”: المصريون الموقوفون في ليبيا عددهم ٤٦ شخصا وستتم إعادتهم لمصر

صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج السفير على العشيرى، بأن السلطات الليبية اكدت ان عدد المصريين “الموقوفين” يبلغ 46 شخصا وهم مخالفون لنظام الاقامة فى ليبيا .

وقال العشيرى -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة – إنه يتم التأكد حاليا من أوراقهم الثبوتية وستتم إعادتهم إلى مصر.

> وأضاف العشيرى أن هؤلاء المصريين بخير وتم الاطمئنان عليهم .

وكان المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية السفيرالدكتور بدرعبد العاطى قد أكد فى وقت سابق ان السلطات المصرية تتابع بشكل مكثف المعلومات الأولية المتعلقة بالقبض على مجموعة من المصريين في مناطق عين زارة وصلاح الدين وسوق الجمعة بمدينة طرابلس وأقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بطرابلس.

وأشار إلى أنه يتم حاليا التنسيق بين وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لمتابعة هذا الحادث والتأكد من صحة المعلومات المتوافرة وتأمين إطلاق سراح المصريين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية نبيل فهمي يجري اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز للاطمئنان على أرواح المصريين المحتجزين والعمل على سرعة إطلاق سراحهم.

وجددت الخارجية تحذيرها للمواطنين المصريين سواء المسافرين إلى ليبيا أو المتواجدين على أراضيها توخي الحرص والحذر الشديدين عند التواجد على الأراضي الليبية وأن يكون السفر إلى ليبيا جواً وفي حالك الضرورة.

أ ش أ