إصابة معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تعدى عليه الأهالي أثناء ضبطه مسجل خطر

أصيب النقيب وائل عابدين، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ،بإصابات في الرأس نتيجة قيام أهالي مسجل خطر سرقات بإلقائه بزجاجات فارغة أثناء قيامه بضبطه لإتهامه في قضايا سرقات بالإكراه ومطلوب ضبطه وإحضاره بناء علي قرارات من النيابة العامة ،وتم نقل الضابط المصاب للمستشفي لتلقي الإسعافات ،فيما تم ضبط المتهم .

تلقي اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية ،إخطارا من العميد هاني إلهامي ،مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بإنه أثناء قيام النقيب وائل عابدين، معاون مباحث القسم بالقبض علي المتهم ” إسلام ح ” المطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا سرقات بالإكراه فوجئ بأقارب المتهم يلقون عليه زجاجات فارغة فإصيب بعدة إصابات في الراس ،وتم نقله للمستشفي لتلقي الإسعافات وتم ضبط المتهم .

تحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة العامة التحقيق برئاسة محمد حمودة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافي ،المحامي العام لنيابات جنوب بنها .