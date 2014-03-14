بعد دومينيك وسانتي .. فرنسي ثالث يدخل قائمة المرشحين لتدريب تونس

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن مدربًا فرنسيًا جديدًا انضم إلى القائمة المصغرة التي اختارها وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم لتولى تدريب منتخب نسور قرطاج وهى القائمة التى تضم بالفعل كلًا من الفرنسيين جاك سانتيني وريمون دومينيك بالإضافة إلى الألمانى أولي شتيلك .

وذكرت التقارير أن المدرب الجديد هو بول لوجوين الذى تولى من قبل تدريب العديد من الاندية ومن بينها أولمبيك ليون وجلاسجو رينجرز وباريس سان جيرمان فضلا عن المنتخبين الكاميروني والعمانى .

يأتي التعاقد مع المدرب الجديد فى إطار استعدادات المنتخب التونسي لخوص تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2015 المقرر اقامتها في المغرب حيث يخوض نسور قرطاج مباراتهم الأولى في التصفيات المؤهلة خلال شهر سبتمبر المقبل.

أ ش أ