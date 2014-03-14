ضبط 6 أشخاص في الشارقة متورطين بـ «النصب الهاتفي»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من إلقاء القبض على 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية، بعد قيامهم باستخدام عدد كبير من الهواتف المتحركة في ما يعرف بـ«النصب الهاتفي».

وتشير التفاصيل التي أوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى ورود عدة بلاغات من قبل بعض الأشخاص الذين تم الاتصال بهم من قبل عناصر الشبكة الإجرامية، وقاموا بالفعل بتحويل أرصدة هاتف قبل أن ينقطع الاتصال بينهم وبين أفراد العصابة، ويكتشفوا أنهم كانوا ضحية عملية خداع وهمية.

ومن خلال متابعة المعلومات التي أدلت بها البلاغات، تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية من تحديد هوية المتصلين، ومعرفة مكان وجودهم وبمتابعة البحث والتحري، تم ضبط الأشخاص وبحوزتهم شرائح هواتف عدة ليست بأسمائهم، والتي تحتوي عدداً كبيراً من أرقام الهواتف للاتصال بأفراد الجمهور.

حيث يقومون بعملية احتيال هاتفي عن طريق بيع أرصدة تعبئة هاتفية للمشتركين بأسعار تنافسية، والتي كانوا يحصلون من خلال عمليات احتيال هاتفي وغش للعملاء، بعد إيهامهم بالحصول على جوائز بمبالغ مالية كبيرة، ومطالبتهم بتحويل أرصدة هاتفية بزعم استكمال الإجراءات الخاصة باستلام هذه الجوائز الوهمية، ومن ثم يقومون ببيع الأرصدة لمستخدمين وعملاء آخرين من المارة بأسعار زهيدة.

وبعد التدقيق عليهم تبين أنهم من مخالفي قوانين الدولة، والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على أفراد الجمهور والحصول على الأموال من خلال إعادة بيع الأرصدة الهاتفية المحمولة إليهم بمبالغ تقل بنسب معينة عن أسعارها الحقيقية، وعليه تم توقيفهم جميعاً تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة.