أمطار غزيرة على أبوظبي

شهدت أبوظبي اليوم هطول امطار غزيرة مصحوبة برياح . ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم ما يبشر بهطول مزيد من الامطار خلال الساعات القادمة باذن الله.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على الدولة غدا ليكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم ويستمر تزايد السحب على بعض المناطق مصحوبة بسقوط الامطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض أخر في درجات الحرارة على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، والبحر مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع وجود السحب.