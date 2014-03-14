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تشلسي: سيتم طرد الأتراك من مدرجات الجماهير الإنجليزية

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تشلسي: سيتم طرد الأتراك من مدرجات الجماهير الإنجليزية تشلسي: سيتم طرد الأتراك من مدرجات الجماهير الإنجليزية

تشلسي

أجرى المسؤولون المختصون بالنواحي الأمنية في نادي تشلسي اتصالات مع نظرائهم في غالطة سراي التركي في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة المخاوف من احتمال وقوع أعمال شغب من قبل مشجعي النادي التركي أو حدوث مصادمات بين جماهير الناديين على خلفية مباراتهما في دوري الإبطال والتي ستقام يوم الثلثاء القادم في لندن .

ووبيعت نسبة الخمسة في المائة من تذاكر المباراة التي خصصت لغالطة سراي بالكامل ما دفع العديد من مشجعيه لمحاولة الحصول على تذاكر بشرائها من مشجعي النادي الإنكليزي وهو الأمر الذي سيصعد من احتمالات وقوع مصادمات وأعمال عنف بين جماهير الناديين .

كما يجرى مسئولو الأمن في تشلسي اتصالات رفيعة المستوى مع قوات شرطة لندن ومسؤولين استخباريين بريطانيين لوضع خطط خاصة للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال مباراة الأسبوع القادم في ستامفورد بريدج .

وأبلغ مسؤولو تشلسي نظرائهم في غالطة سراي بأنه سيتم بشكل فوري طرد أي مشجعين أتراك يكتشف وجودهم ضمن مدرجات الجماهير الإنجليزية.

 

أ ش أ

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