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حرارة : برنامج باسم يوسف يكشف المنافيين من الإعلاميين والسياسيين

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حرارة : برنامج باسم يوسف يكشف المنافيين من الإعلاميين والسياسيين حرارة : برنامج باسم يوسف يكشف المنافيين من الإعلاميين والسياسيين

أحمد حرارة

قال الناشط السياسي أحمد حرارة ” إن الشباب عندما نزلوا إلى الشوارع في 25 يناير 2011 خرج الشعب وراءهم فى 28 يناير، وعندما خرجوا ضد الاخوان نزل الشعب وراءهم ايضا” ، متسائلًا  ” عندما تقولون إن شباب الثورة خونة فلماذا تستجيبون لدعواتهم “.

وأضاف حرارة خلال المؤتمر الصحفى “الحرية لشباب الثورة”، اننا لا نخاف ولا نخشي تعديبنا وقتلنا، ويجب محاسبة كل من قام بتعذيب شباب الثورة فى اقسام المعادى والازبكية وفى السجون.

وأشاد حرار ببرنامج “البرنامج” للاعلامى باسم يوسف، مؤكدا انه يكشف للجميع المنافقين من الاعلاميين والسياسيين.

المراسل : بكر الشرقاوى

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