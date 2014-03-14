مورينيو: خبرة وعدد لاعبي تشيلسي لا يساعدا على الفوز ببطولة

يؤمن جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لتشيلسي أن فريقه لا يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، والوصول لنهائي دوري أبطال اوروبا.

وفيما يخص تصدر تشيلسي البطولة، قال مورينيو إن جدول الدوري الإنجليزي الممتاز "خادع" نظرا لانه "قبل عدد النقاط يأتي عدد المباريات".

ويعتلي تشيلسي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، يليه ليفربول 59 نقطة من 28 مباراة، ويأتي مانشستر سيتي رابعا 57 نقطة من 26 مباراة فقط.

وقال في هذا الصدد "عندما يخوض الجميع نفس عدد المباريات، وهو ما لا أعرف إذا كان سيتحقق، ربما في آخر أسبوع من البطولة، وقتها يكون الجدول حقيقيا".

وبسؤاله عما إذا كان تشيلسي يستطيع أن يصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، والفوز بالدوري الإنجليزي، أجاب مورينيو بأن هذا الأمر "صعب للغاية".

وأضاف "لا أعتقد أن لدينا فريقا كبيرا من الناحية العددية والخبرة للفوز (بالبطولتين)"، إلا أنه شدد على أنه سيتم تقديم أفضل ما يمكن".

وتابع "فريقي ينقص لاعبين في دوري الأبطال (صلاح وماتيتش)، كما أن الخبرة مازالت نادرة في تشيلسي".