مصر تخصص 500 مليون جنيه لشراء 5 ملايين طن من القمح المحلي الشهر القادم

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، إن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه لشراء القمح المحلي قبل بدء موسم جني المحصول في الشهر القادم.

وأوضح إن الحكومة تتوقع توريد نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين في الموسم القادم، ويتجاوز هذا بكثير تقديرات وزير التموين خالد حنفي الذي أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن مصر تهدف لشراء نحو نفس الكمية التي اشترتها العام الماضي من السوق المحلية، حسب ما ذكرت “رويترز”.

وقال أبو حديد إن الحكومة ستشتري الأردب150 كيلوجراما بسعر 420 جنيها – ما يعادل نحو 400 دولار للطن. وبلغ سعر توريد محصول القمح خلال الموسم الماضي ما بين 390-400 جنيها للأردب وفقا لدرجة النقاء. وقال مسؤولون إن زيادة السعر تهدف للتشجيع على زراعة القمح وتوريده للدولة.