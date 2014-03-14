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هزاع بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع اليابان

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هزاع بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع اليابان هزاع بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع اليابان

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مكتبه بديوان سمو ولي عهد أبوظبي، أمس، نوريثيكو آشيجيرو نائب وزير الاقتصاد والتجارة للشؤون الدولية في اليابانية.

ورحب سمو مستشار الأمن الوطني في بداية اللقاء بنائب وزير الاقتصاد والتجارة للشؤون الدولية الياباني والوفد المرافق له..

مشيداً سموه بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.  وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون في مجالات الطاقة بالإضافة إلى إمكانات توسيع آفاق التعاون في قطاع التعليم والصحة وتعزيز فرص الاستثمار.

حضر اللقاء كل من معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعلي ماجد المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات وسيف المهيري مدير مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومن الجانب الياباني يوشيهيكو كامو سفير اليابان لدى الدولة

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