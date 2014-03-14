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تكريم الشركاء الاستراتيجيين لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة

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تكريم الشركاء الاستراتيجيين لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة تكريم الشركاء الاستراتيجيين لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة

أكدت عفاف المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أن تكريم الدائرة لشركائها إنما يعبر عن إيمانها الصادق لأهمية هذه الشراكات ويترجم سعيها لتحقيق شراكة مؤسسية بخطى ثابتة ورؤى نافذة تضع جـــميع الخطط والمبادرات موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والمتعاونين في قصر الثقافة بالشارقة، حيث يأتي هذا التكريم تثمينا للدور الكبير الذي قدمته المؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتلبية احتياجات المستفيدين منها بما يفي بتطلعات الفئات المحتاجة والمحرومة من الرعاية الاجتماعية.

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