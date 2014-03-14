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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على الدولة غدا ليكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم ويستمر تزايد السحب على بعض المناطق مصحوبة بسقوط الامطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض أخر في درجات الحرارة على بعض المناطق.

والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

والبحر مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان  خاصة مع وجود السحب.الرياح .. جنوبية شرقية / 25 - 40 كم/ ساعة على المناطق الشمالية والشرقية ، وتكون شمالية غربية / 22 - 38 كم/ ساعة على المناطق الغربية، تصل 56 كم/ ساعة أحيانا   فوق البحر والمناطق المكشوفة خاصة مع نشاط الغيوم  .


>                               درجات الحرارة               نسب الرطوبة

المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا        الدنيا

أبوظبي                     29     22               60           20 .
> دبي                         28     24               60          15 .
> الشارقة                    28      25               55           15.
> عجمان                    29      25               60           20 .
> أم القيوين                 29      24               65           25
> رأس الخيمة              29      25               65           45 .
> الفجيرة                    26     22               80           55 .
> العين                      28     22               55           15  .
> ليوا                       28     22               75            35 .
> الرويس                  28     22               75            30 .
> السلع                    29      23              70             25.
> دلما                      26      21             75             55 .
> طنب الكبرى            29      24              70             35 .
> طنب الصغرى          29      24              70             35 .
> أبوموسى               30      25              70             30.
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