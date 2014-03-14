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غدا..نظر دعوى "مصر الفتاة" ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب

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غدا..نظر دعوى "مصر الفتاة" ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب غدا..نظر دعوى "مصر الفتاة" ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب

تستأنف، غدا السبت، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، نظر دعوى ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى لعدم اعتداده بالقرارات الصادرة عن المؤتمر العام لحزب الفتاة باختيار زينب سليم أبو العلا رئيسا للحزب.

كان الممثل القانونى للمدعى، قد تقدم بحافظة مستندات تفيد أن مقيمة الدعوى كانت عضوا فاعلا بالمجلس القيادى لحزب مصر الفتاة حتى وفاة رئيسه، والدعوة لانعقاد مؤتمر عام للحزب بتاريخ 15 يونيو 2011، وتم إعلان لجنة شئون الأحزاب بذلك، وعقب انعقاد المؤتمر لفتح باب الترشح لمن تتوافر فيهم الشروط، تم اختيار عضوين للترشح، إذ تراءى لبعض الأعضاء تقديم طعن أمام اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات تأسيسا على افتقاد أحد المرشحين للشروط اللازمة للترشيح لرئاسة الحزب، وإحالة الأمر للجنة العامة وللجنة الشئون القانونية للحزب لفحص الطعن.

وعقب ذلك،أخطرت أمانة الحزب العامة، لجنة شئون الأحزاب بفوز مقيمة الدعوى، برئاسة الحزب بالتزكية، حيث رفضت لجنة شئون الأحزاب الاعتداد بقرار اللجنة العامه ولجنة الشئون القانونية بالحزب.

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