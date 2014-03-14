"السياحة" تقيم الدورة الثانية لمهرجان الهند على ضفاف النيل فى إبريل

تقيم وزارة السياحة الدورة الثانية لمهرجان الهند على ضفاف النيل فى إبريل 2014، وذلك بالتعاون مع السفارة الهندية بالقاهرة ووزارة الثقافة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان هذا العام فى الفترة من 1 إلى 20 إبريل، ويتضمن المهرجان إقامة عرض رقص وموسيقى ضخم بعنوان "بوليوود.. قصة حب" وذلك فى دار الأوبرا المصرية بالقاهرة خلال الفترة من 3 إلى 6 إبريل.

ويشارك فى العرض أكثر من 35 راقصا وراقصة يقدمون لنا أروع عروض الرقص والموسيقى لقصص الحب الرومانسية من أفلام السينما الهندية، وسيسافر هذا العرض الموسيقى الراقص إلى الإسكندرية والغردقة والأقصر.

كما سيتم إقامة مجموعة متنوعة من الفعاليات خلال فترة المهرجان التى تمتد إلى 3 أسابيع التى تعرض مختلف جوانب الثقافة الهندية، وستقوم الراقصة الهندية المشهورة والمتخصصة فى الرقص الكلاسيكى "مارامى ميهدى" بتقديم عروض رقص الكاتاك فى القاهرة والإسكندرية.

ومن جانبه سيوفر معرض السارى الهندى (الزى التقليدى للمرأة الهندية) فرصة للتعرف على جمال المنسوجات الهندية وتقاليدها المميزة، بالإضافة إلى تدريب زوار المعرض بالمجان على طريقة لف وارتداء السارى، وسيتم تنظيم جلسة حوار تجمع ما بين الممثلة الهندية المتميزة شبانة عزمى، والكاتب الكبير سمير فريد، يعقبها عرض لأشهر أفلام الفنانة شبانة عزمى، وستجمع جلسة حوارية أخرى بين كل من الكاتبة المتخصصة فى الشئون النسوية السيدة أورفاشى بتاليا، ود. سحر الموجى، وتحتفى كل هذه التظاهرات الفنية والثقافية بالموضوع الرئيسى للمهرجان، وهو "نساء بارزات"، حيث يتم تسليط الضوء على التحديات وأوجه التشابه بين المرأة فى الهند ومصر.

ويركز المهرجان أيضا على جوانب مختلفة من الموسيقى والفن الهندى، حيث ستقدم فرقة "راجستانى جوش" إحدى فرق الموسيقى الفلكلورية من ولاية راجستان، عروضها الموسيقية فى كل من القاهرة والإسكندرية.

ومن ناحية أخرى، سيقوم أحد أشهر مؤلفى الأغانى فى الهند الشاعر جافيد أختر، بعقد حلقة نقاشية بعنوان "دور الأغنية فى السينما الهندية"، وسيعرض فنان الكاريكاتير الهندى المتخصص فى الكاريكاتير السياسى سودهير تايلانج، بعرض أعماله والتعاون فى أعمال أخرى مع جمعية فنانى الكاريكاتير المصرية، كما سيحضر مجموعة من المفكرين والكتاب من الهند ومصر جلسة نقاشية بعنوان "كلمات على الماء"، والتى سيتم عقدها بالمجلس الأعلى للثقافة ويُديرها محمد سلماوى.

ومن جانبها أشارت رشا العزايزى المتحدث باسم وزارة السياحة، إلى أهمية السياحة الهندية فى مصر، وأن الشراكة المصرية الهندية فى المجال السياحى تتضمن عمل مشاركة شركات السياحة الهندية والمصرية فى المعارض السياحية السنوية والفعاليات، وعمل قوافل سياحية فى المدن الكبرى فى كلا البلدين، كما تتضمن قيام شركات السياحة ومنظمى الرحلات والفنادق بتقديم حوافز لجذب السائحين من كلا البلدين، فضلا عن تنظيم مهرجانات مصرية هندية مشتركة، فضلا عن تنظيم رحلات تعريفية لكبار الصحفيين ومنظمى الرحلات .

وأضافت أن السوق الهندى سوق واعدة بالنسبة لمصر نظراً للقدرة الاتفاقية العالية للعديد من المواطنين الهنود فى ظل النهضة التى تشهدها القارة الهندية، بالإضافة إلى استحواذ السياحة الهندية على نصيب جيد من تلك السياحة، مضيفة أننا نستهدف الوصول لمليون سائح هندى حتى سبتمبر 2017 .