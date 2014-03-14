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وصول ومغادرة 270 رحلة جوية بالمطارات اليوم

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وصول ومغادرة 270 رحلة جوية بالمطارات اليوم وصول ومغادرة 270 رحلة جوية بالمطارات اليوم

أكد الطيار جاد الكريم نصر رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، سوء الأحوال الجوية والإصلاحات الطفيفة بمطارى شرم الشيخ أو الغردقة لم يؤثرا على الحركة السياحية بمختلف المطارات.

كما استقبل مطار شرم الشيخ، أمس الأول الأربعاء، ٤٣ رحلة عليهم ٦٤٨٥ راكباً من مختلف الجنسيات، وغادرت ٤٤ رحلة تقل ٦٢٩٣ راكبا، وفى الغردقة وصلت ٥٠ رحلة تقل ٦٦٠٤.

وفى سياق متصل سافرت ٤٧ رحلة تقل ٦٩٩٠، وفى الأقصر غادرت ١٤ رحلة تقل ٩٦٠ راكبا ووصلت ١٥ رحلة على متنها ١٠٣٢، وفى برج العرب وصل ٢٩٤٠ راكبا على متن ٢٥ طائرة، وسافر ٣٢٣٢ راكبا على متن ٣٢ رحلة.

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