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"ابن خلدون" منضماً لمبادرة "اليوم السابع": تفتح صفحة جديدة مع الطلاب

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"ابن خلدون" منضماً لمبادرة "اليوم السابع": تفتح صفحة جديدة مع الطلاب "ابن خلدون" منضماً لمبادرة "اليوم السابع": تفتح صفحة جديدة مع الطلاب

قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن مبادرة الإعلامى خالد صلاح للإفراج عن الطلاب المعتقلين، ممن لم يرتكبوا أعمال عنف، فكرة جيدة جدا.

وأعلنت زيادة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن انضمام مركز ابن خلدون لمبادرة "اليوم السابع" للإفراج عن الطلاب المعتقلين، مؤكدة أن الحديث عن الطلاب الذين لم يرتكبوا أعمال عنف وتم القبض عليهم عشوائياً يعد فتح صفحة جديدة مع الطلاب، ووسيلة لإصلاح ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية.

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استجابة وإشادة حقوقية واسعة بمبادرة "اليوم السابع" للإفراج عن الطلاب المعتقلين.. أبوالغار ينضم للحملة.. و"المصرى الديمقراطى"يدعو الجميع للمشاركة..ونائب رئيس القومى لحقوق الإنسان: خطوة جيدة لتجنب العنف

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