منفذ طابا البرى يستقبل 722سائحا و397 معتمرا عبر ميناء نويبع البحرى

أكد اللواء عادل كساب مدير إدارة غرفة العمليات والأزمات والمتحدث الرسمى باسم محافظة جنوب سيناء، أن المنتجعات السياحية استقبلت اليوم الجمعة، 722سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم إلى منتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، وسط إجراء أمنية مشددة، لتأمين العابرين إلى ومن منفذ طابا البرى بالإضافة إلى أربع سيارات ملاكى .

كما غادر المنفذ 543سائحا، واستقبلت جزيرة فرعون 64سائحا من مختلف الجنسيات لمشاهدة قلعة صلاح الدين، كما استقبل ميناء نويبع البحرى 256 راكبا و188 معتمرا على متن أربعة باصات سياحى و56براد و6 شاحنة ستة سيارة ملاكى.

> و غادر ميناء نويبع البحرى، 849 راكبا و209 معتمرا على متن خمسة باصات سياحى و71براد و41 شاحنة وسيارة ملاكى .