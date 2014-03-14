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تأجيل الاختبار التحصيلى للمصريين الحاصلين على الثانوية من السعودية

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تأجيل الاختبار التحصيلى للمصريين الحاصلين على الثانوية من السعودية تأجيل الاختبار التحصيلى للمصريين الحاصلين على الثانوية من السعودية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، المستشار الثقافى المصرى بالمملكة العربية ، أنه تم التوصل مع المجلس الأعلى للجامعات لحل الخلاف القائم حول اعتماد شهادة الثانوية السعودية، بأن تكون بنسبة 70% للامتحان إلى جانب نسبة 30% للقدرات هذا العام، مع وضع ضوابط بين مكونات الشهادة الثانوية السعودية عند حساب المجموع الاعتبارى فى الأعوام القادمة.

جاء ذلك فى البيان الصادر عن المكتب الثقافى المصرى بالرياض، الذى أكد أنه تم التنسيق بين الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمستشار الثقافى المصرى بالسعودية وأبناء الجالية المصرية، على تأجيل الاختبار التحصيلى هذا العام، تمهيداً لإلغائه بعد زيارة يقوم بها رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى للسعودية قبل نهاية مارس الحالى.

وأوضح البيان أن الاتفاق يأتى لتلبية مطالب أبناء الجالية المصرية بإلغاء نسبة الاختبار التحصيلى الذى يمثل عبئا على الأسرة المصرية هناك وتثبيت نسبة الـ30% للقدرات بما يضمن حق الطالب المتفوق.

جدير بالذكر، أن الامتحان التحصيلى هو امتحان يعقد للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السعودية والراغبين فى الالتحاق بالجامعات المصرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث يؤدى الطالب امتحاناً فى خمس مواد لطلاب العلمى وأربع مواد لطلاب الأدبى، والذى سبق للطالب دراستها خلال 3 سنوات.

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