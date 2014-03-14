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صافيناز تنكر وجود عقد باحتكارها وتقدم للنيابة ما يثبت صحة إقامتها

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صافيناز تنكر وجود عقد باحتكارها وتقدم للنيابة ما يثبت صحة إقامتها صافيناز تنكر وجود عقد باحتكارها وتقدم للنيابة ما يثبت صحة إقامتها

أنكرت الراقصة صافيناز ، أمام أدهم عبد العزيز وكيل نيابة النزهة، أثناء التحقيق معها، وجود عقد مبرم بينها وبين مدير أحد الفنادق بالمهندسين لاحتكار أعمالها، وأكدت أنها كانت تحيى حفلا خاصا لأحد معارفها بفندق بمصر الجديدة، وفوجئت بقيام الشرطة بالقبض عليها، وقدمت للنيابة ما يثبت صحة إقامتها بالبلاد.

واستمعت النيابة كذلك إلى أقوال صاحب البلاغ، والذى اتهمها بانتهاك شروط التعاقد معه.

وكانت شرطة السياحة ألقت القبض على صافيناز بسبب البلاغ الذى كان تقدم به المحامى رأفت عدلى مدير أحد الفنادق بالمهندسين ضدها لخرقها تعاقدا حصريا تم بينها وبين الفندق الذى يديره، نظراً لأن التعاقد يحظر على صافيناز التعامل مع أى مكان آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الفندق، ولذا ألقى القبض على الراقصة أثناء إحيائها حفل زفاف بأحد الفنادق الأخرى، مما يعد مخالفة للعقد الذى وقعته.

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شرطة السياحة تلقى القبض على الراقصة صافيناز فى أحد الفنادق الشهيرة

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