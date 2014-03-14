كونتي: أداء يوفنتوس أمام فيورنتينا في الدوري الأوروبي أفضل من الكالتشيو

/ أ ش أ / أعرب أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس عن رضائه عن مستوى لاعبيه خلال مباراتهم فى بطولة الدورى الأوروبي أمام فيورنتينا مسا امس الخميس. ، والتى انتهت بالتعادل 1/1 غير أنه قال إن سوء الحظ كان هو السبب وراء عدم تحقيق الفوز فيها.

وكان فريق السيدة العجوزمتصدر الدوري وحامل اللقب المحلي في الموسمين الماضيين قد عجز عن تجديد فوزه على فيورنتينا في المواجهة الايطالية الخالصة بعد ان كان هزمه 1 / صفر الاحد الماضي في الدوري المحلي ليتأجل الحسم في المسابقة الاوروبية الى الخميس المقبل حيث يقام الاياب على ارض فيورنتينا.

وقال كونتى فى تصريحات لقناة سكاى سبورت ايطاليا "انني راض عن مستوى الفريق امام فيورنتينا اكثر من مستوانا فى مباراتنا السابقة امام نفس الفريق يوم الاحد الماضى ، غير أن الحظ لم يكن حليفنا ولذا فإن اللاعبين اهدروا العديد من الفرص المؤكدة التى كانت ستؤدى حتما لتغيير النتيجة لو كانت أحداها قد سكنت شباك الفيولا " .

وأكد مدرب البيانكونيرى أنه يشعر بالكثير من التفاؤل حيال مباراة العودة حيث قال " أعتقد إننا سنتمكن من تحقيق الفوز فيها " .